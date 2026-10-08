Cat’s Eyes saison 2 : histoire, casting, épisodes… Tout savoir de l’adaptation du célèbre manga sur TF1

Cat’s Eyes a le droit à son adaptation sur TF1. La première chaîne d’Europe réalise un gros pari en adaptant ce manga culte des années 1980 avec des prises de vues réelles. Mais après les premiers épisodes, qu’attendre de la saison 2 qui passe de Paris au Mont-Saint-Michel ? On vous explique tout.

© TF1

La saison 2 de Cat’s Eyes est diffusé sur TF1 pour le plus grand plaisir des spectateurs. Fiction la plus coûteuse de l’histoire de la chaîne, cette adaptation du manga culte de Tsukasa Hōjō se compose de 16 épisodes (les deux saisons réunies) qui nous plongent dans une histoire pleine de rebondissements se déroulant dans le monde de l’art à Paris et au Mont-Saint-Michel. Le prémisse : Tamara, Sulia et Alexia Chamade tentent de résoudre le mystère derrière la disparition de leur père alors que l’une de ses œuvres a été retrouvée et mise aux enchères. Pour tout savoir de la série événement, suivez notre guide.

C’est quoi, Cat’s Eye ?

Cat’s Eye est un manga par Tsukasa Hōjō, publié pour la première fois en 1981 dans le magazine Weekly Shōnen Jump, le même où a débuté Dragon Ball. L’intrigue suit les sœurs Kisugi (Hitomi, Rui et Ai) qui ont une double vie. La journée, elles sont à la tête du café Cat’s Eyes. Mais la nuit, ce sont des voleuses célèbres. Les trois femmes volent des œuvres d’art pour retrouver celles de leur père disparu. Il s’agit de Michael Heinz. Le manga mêle thriller, action, romance et comédie.

Cat’s Eye est devenu un classique avec la série animée des années 80 qui a participé à sa renommée mondiale, notamment en France. Le succès a été énorme, poussant TF1 à adapter l’œuvre sous forme de série en transposant l’intrigue à Paris. Ce qui n’a rien de neuf : Philippe Lacheau a adapté, au cinéma, Nicky Larson, autre manga culte de… Tsukasa Hōjō !

Cat’s Eyes, au pluriel, sur TF1 est une adaptation qui transpose l’intrigue dans un contexte français et moderne. Le réalisateur est Alexandre Laurent, connu pour d’autres séries TF1 comme Le Bazar de la Charité et Les Combattantes.

Combien d’épisode a la série Cat’s Eyes de TF1 ?

La série Cat’s Eyes sur TF1 se compose de 8 épisodes de 50 minutes pour la saison 1 avec un rythme de diffusion hebdomadaires. Il y a eu deux épisodes diffusés toutes les semaines du 11 novembre jusqu’au 2 décembre 2024. Le premier de la semaine passait à 21h10, puis le deuxième à 22h15, mais aussi sur TF1+ en replay et sur Netflix.

Lundi 11 novembre 2024 : épisodes 1 et 2

épisodes 1 et 2 Lundi 18 novembre 2024 : épisodes 3 et 4

épisodes 3 et 4 Lundi 25 novembre 2024 : épisodes 5 et 6

épisodes 5 et 6 Lundi 2 décembre 2024 : épisodes 7 et 8

Pour la saison 2 de Cat’s Eyes sur TF1, rebelotte avec 8 épisodes de 50 minutes. Pour la date de diffusion, la chaîne diffusera la série du 12 octobre à 21H10 avec un autre épisode à 22H15. Et ce, jusqu’au 2 novembre 2026, chaque lundi. Il sera aussi possible de les retrouver en replay sur TF1+ mais aussi sur Netflix.

Lundi 12 octobre : épisode 1 et 2

épisode 1 et 2 Lundi 19 octobre : épisode 3 et 4

épisode 3 et 4 Lundi 26 octobre : épisode 5 et 6

épisode 5 et 6 Lundi 2 novembre : épisode 7 et 8

Où voir la série Cat’s Eyes de TF1 ?

© TF1

La série débute le 11 novembre 2024 sur TF1 avec deux épisodes. Si vous ne pouvez pas regarder de suite Cat’s Eyes, rassurez-vous. Tous sont disponibles en replay sur TF1+. Il suffit de se créer un compte gratuitement. En retour, il y a des pages de publicités.

Voir Cat’s Eyes sur TF1+

Si vous payez TF1+ pour 5,99 euros/mois ou 59,99 euros/an, avec 7 jours d’essai, vous avez accès aux nouveaux épisodes en avance.

Mais il faut aussi noter que la série Cat’s Eyes de TF1 est aussi disponible sur Netflix. De quoi éviter de payer à nouveau un abonnement pour TF1+ et ses épisodes en avance quand vous en avez déjà un sur Netflix.

Voir Cat’s Eyes sur Netflix

Même chose pour Prime Video : Cat’s Eyes est disponible là-bas en intégralité. Bien plus pratique de payer à nouveau pour TF1+ et les épisodes en avance.

Voir Cat’s Eyes sur Prime Video

Quelle est l’histoire de Cat’s Eyes sur TF1 ?

Saison 1

L’intrigue est légèrement différente pour Cat’s Eyes sur TF1 puisqu’elle se passe en France. Dans cette série, les héroïnes sont les sœurs Chamade (Tamara, Sulia et Alexia). Après plusieurs années séparées, elles se retrouvent suite à la réapparition d’une œuvre de leur père mort dans un incendie criminel il y a 10 ans, Michael Heinz.

Les sœurettes font alors équipe pour la récupérer et faire la lumière sur la disparition de leur père. Mais la police se met à leur poursuite, notamment Quentin Chapuis, le capitaine de la Brigade de répression du banditisme (BRB) qui est l’ancien amour de Tamara.

Saison 2

La saison 2 se déroule après le dernier casse des Cat’s Eyes. Elles retrouvent la trace de leur père au Mont-Saint-Michel et ont une mission : le sauver en démantelant le plus gros réseau de trafiquants d’art. Les sœurs traversent des lieux mythiques de la capitale entre la Tour Montparnasse, le Centre Pompidou et le Musée d’Orsay mais aussi, comme expliqué précédemment, le Mont-Saint-Michel.

D’autres intrigues ont lieu en parallèle comme la venue d’un mystérieux nouveau voleur charismatique appelé « le Marquis ». La saison 2 de Cat’s Eyes prolonge donc les intrigues principales des premiers épisodes mais avec encore plus de spectaculaire.

Quel est le casting de la série Cat’s Eyes sur TF1 ?

Plus que 5 dodos avant le retour de 𝘾𝙖𝙩'𝙨 𝙀𝙮𝙚𝙨 🥰



Vous espérez quoi dans cette saison 2 ? 👀 pic.twitter.com/J4qPmEfnhD — TF1 (@TF1) October 7, 2026

Pour son adaptation, TF1 a fait appel à certains acteurs connus comme Carol Bouquet, grande actrice française maintes fois récompensée. Pour l’inspecteur Quentin Chapuis, il s’agit du rappeur MB14. Le trio Tamara, Sylia et Alexia est respectivement interprété par Camille Lou, Constance Labbé et Claire Romain.

La saison 2 ajoute de nouveaux acteurs et nouvelles actrices à son casting comme Tom Leeb qui incarne le mystérieux « le Marquis », voleur charismatique. La chanteuse Shym’s, habituée des productions TF1, fait également ses premiers pas dans ces nouveaux épisodes de Cat’s Eyes.

Camille Lou : Tamara Chamade

Tamara Chamade Constance Labbé : Sylia Chamade

Sylia Chamade Claire Romain : Alexia Chamade

Alexia Chamade Grégory Fitoussi (remplacé par Arnaud Binard dans la saison 2) : Michaël Heinz

Michaël Heinz Tom Leeb : « le Marquis »

« le Marquis » Lola Dewaere : Barbara Altman

Barbara Altman Carole Bouquet : Hélène Durieux

Hélène Durieux Simon Ehrlacher : Abel Azoury

Abel Azoury Zoé Clauzure : Tamara ado

Tamara ado Yéléna Polizzi : Sylia jeune

Sylia jeune Ava Charbit : Alexia enfant

Alexia enfant Mohamed Belkhir (MB14) : Quentin Chapuis

Quentin Chapuis Juliette Plumecocq-Mech : commissaire Bruneau

commissaire Bruneau Cindy Bruna (remplacé par Shym’s dans la saison 2) : capitaine Gwen Assaya

capitaine Gwen Assaya Gilbert Melki : Armand Chassagne

Armand Chassagne Élodie Fontan : Prudence

Quel est le budget de la série Cat’s Eyes sur TF1 ?

C’est le programme de fiction le plus cher de l’histoire de TF1 avec 25 millions d’euros d’investis pour la saison 1 Cat’s Eyes. Précisons que ce budget ne repose pas que sur les épaules de la chaîne. Le budget de la saison 2 n’a pas été communiqué mais on imagine la même hauteur, voire plus.

Production et tournage de Cat’s Eyes sur TF1

© TF1

Saison 1

C’est le 19 octobre 2023 que le tournage avait débuté dans des lieux emblématiques de Paris : la tour Eiffel, le musée du Louvre, le château de Versailles, la monnaie de Paris ou encore le musée Guimet. Puisque la série parle d’art, quoi de mieux que la capitale et ses magnifiques monuments ?

La série est une création de Michel Catz. Les co-producteurs de Cat’s Eyes, Medhi Sabbar et Benjamin Dupont-Jubien, avaient bataillé pour décrocher les droits du manga comme ils l’expliquaient dans les colonnes de Télé 7 Jours : “On a eu l’idée de la série en 2017. Et puis on a contacté Tsukasa Hôjô, le créateur du manga, début 2018. Il a fallu le convaincre qu’on méritait d’avoir les droits. Nous n’étions pas les seuls sur le coup. On a gagné parce qu’on a réinventé l’histoire de Cat’s Eyes, en faisant de ces héroïnes des jeunes femmes de 2023, à Paris. C’est ce qui lui a plu”. Tsukasa Hôjô s’est assuré que l’adaptation était respectueuse de son œuvre.

TF1 produit Cat’s Eyes en partenariat avec Prime Video. En interview pour Ouest-France, Ara Aprikian, directeur général adjoint des contenus du Groupe TF1, estimait qu’il était possible de “trouver un modus vivendi avec des plateformes internationales”.

Réalisé par Alexandre Laurent Episode 8

Le dirigeant déclarait alors : “On a des discussions avec la plupart d’entre elles pour les aider à bénéficier du savoir-faire de TF1 dans la capacité à produire des contenus à haute valeur ajoutée pour le public français. Elles nous offrent en échange une exposition mondiale. À nous de trouver des modes de coopération naturels avec elles. Ce sera sans doute une des séries les plus chères qu’on produira l’année prochaine avec des budgets de production extrêmement importants. Mais c’est pour pouvoir rendre justice à cette franchise qui est très prestigieuse”.

Les scènes d’action furent soignées puisque les actrices principales avaient suivi une formation physique très intense pour effectuer elles-mêmes les castings. Le but est de mêler séquences mouvementées et esthétique élégante avec Paris comme décor.

TF1 espérait plaire aux fans de la première heure qui sont désormais plus âgés mais aussi les jeunes alors que la culture japonaise cartonne comme jamais en France. Il s’agissait de l’un des projets les plus attendus de la fin d’année 2024 : pari réussi avec une commande de la saison 2.

Saison 2

Justement, c’est après le succès de la saison 1 qu’une suite a rapidement été mise en chantier. Et deux après la première saison de Cat’s Eyes, les sœurs sont de retour avec de nouveaux visages comme Shym’s mais surtout encore plus d’intrigues et d’intrigues.

Justement, la chanteuse-actrice expliquait à Télé-Loisirs : « J’avais vu la saison 1 que j’avais beaucoup aimée et j’avais envie de retravailler avec le réalisateur depuis plusieurs années. Et puis le rôle de Gwen, ce n’est pas n’importe lequel. Elle est une femme de caractère, intelligente, qui en même temps est encore pleine d’amour envers son ex. Il y a une dualité qui se crée en elle dans son enquête, où il y a conflit d’intérêts. On ne sait jamais si elle réagit par conviction intime et professionnelle ou par jalousie »

Le tournage de la saison 2 fut annoncée en février 2025 et s’est déroulé du 15 mai à la fin du mois de novembre 2025. Le but pour cette suite ? « Faire mieux que la saison 1 », expliquaient les producteurs Mehdi Sabbar et Benjamin Dupont-Jubien.

C’est notamment au Mont-Saint-Michel qu’une longue séquence d’action a été tournée pendant une semaine. Un tournage qui ne fut pas de tout repos avec des scènes mouvementées, expliquait le réalisateur Alexandre Laurent : « On a tourné une scène en bateau, et il faut savoir que l’eau, à cette hauteur, à cette heure-là, c’est deux fois par an. Et ça dure 45 minutes ! L’eau monte, puis redescend, et tu ne peux pas régler ton cadre avant. Donc, on avait un quart d’heure pour faire la scène. Sinon, il aurait fallu se débrouiller autrement, sur fond vert ».

Camille Lou, qui joue Tamara, confirmait également que ces scènes furent intenses à mettre en boîte mais que l’expérience fut réjouissante : « C’est un marathon, c’est vraiment très intense. Il faut tenir sur 95 jours et là on termine dans un décor incroyable. Mais c’est physique. Quand on enfile nos combinaisons et que la caméra se met à tourner, il y a quelque chose qui est assez galvanisant. Quand on n’a plus de jus, on en trouve encore ».

La saison 2, en plus du Mont-Saint-Michel, a été tourné dans des lieux emblématiques de Paris comme le Centre Pompidou quelque temps avant sa fermeture pour 5 ans de travaux. L’équipe a aussi mis en scène un passage qui se déroule pendant la fameuse Fashion Week.