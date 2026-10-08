Un mois après sa sortie, Insomniac se décide enfin à réparer Marvel’s Wolverine avec une grosse mise à jour

Marvel’s Wolverine est la dernière exclusivité PS5 et disons-le clairement, le jeu est franchement moyen. Insomniac traîne donc le pas pour réparer son jeu Marvel et enfin, le gaz bleu qui indique le chemin à suivre peut être désactivé.

Marvel’s Wolverine permet enfin de désactiver le gaz bleu qui indique le chemin à suivre grâce à sa mise à jour 1.002.001.

Ce système, largement moqué par les joueurs, était accusé de rendre l’exploration encore plus dirigiste dans des niveaux déjà très linéaires.

Insomniac corrige aussi plusieurs bugs de progression, d’interface, d’accessibilité et de traduction moins d’un mois après la sortie du jeu.

Rappelons que cela fait un peu moins d’un mois que Marvel’s Wolverine est disponible et parmi les critiques, ce gaz au sol censé représenter l’odorat de Logan mais beaucoup trop présent et visible. Si Insomniac a déployé une première mise à jour pour un peu réparer son jeu, cette trace était toujours présente. Heureusement, la version 1.002.001 permet enfin de désactiver cette fonctionnalité.

Marvel’s Wolverine permet enfin de désactiver les traces dirigistes au sol

Désormais, une simple pression sur R3 permet d’afficher ou de masquer ce gaz au sol. Le studio déclare que les joueurs ont “plus de contrôle sur la visibilité des odeurs, des indications sonores et des racines de cauchemar”. Plusieurs bugs et autres plantages signalés par les joueurs sont corrigés par la version 1.002.001.

La fonctionnalité du gaz au sol a provoqué de vives moqueries de la part des joueurs et des testeurs. Les traces forment un nuage bleu qui montre le chemin à suivre quand Logan utilise ses sens. Beaucoup de joueurs très taquins les ont appelées “gaz de pets”.

Et puis au-delà de l’esthétique, beaucoup de joueurs reprochent à Marvel’s Wolverine de guider de manière excessive dans des zones pourtant déjà très dirigistes. Comme expliqué précédemment, un premier correctif a été déployé et a réduit l’opacité des traces et des indications sonores.

Un autre a ajouté des réglages pour cacher les odeurs qui mènent aux bouteilles de whisky, les sons qui signalent certaines caisses et les racines des portes de cauchemar. Mais le gaz pour l’histoire principale était toujours imposé. Avec la dernière mise à jour, c’est enfin terminé.

Un jeu trop dirigiste et pas assez ambitieux

Le contexte est quelque peu difficile pour Marvel’s Wolverine. Le jeu propose une expérience à la manière des exclusivités Sony mais tout est plat, répétitif, sans inspiration et fade. Pourtant, cela n’empêche pas le jeu d’afficher environ 77 sur 100 sur Metacritic, ce qui reste quand même assez haut pour un titre sans ambition comme celui-ci.

Pourtant, Insomniac a frappé très fort avec ses Marvel’s Spider-Man, mais là, c’est loupé. Il semblerait qu’Insomniac s’en sorte mieux dans un monde ouvert que dans un jeu comme Marvel’s Wolverine qui enchaîne les niveaux sans inspiration.

Marvel’s Wolverine a aussi droit au QSSR sur PS5. Une technologie exclusive à Sony qui utilise l’IA pour améliorer la netteté et la stabilité de l’image sans avoir une version Pro de la console. Pour les autres correctifs, le studio a réparé des problèmes de progression, d’interface et d’accessibilité. Plusieurs soucis de traduction sont aussi corrigés.

Insomniac tente de réparer son jeu rapidement

En à peine un mois, Marvel’s Wolverine a donc eu droit à plusieurs mises à jour très rapides qui montrent que le studio veut absolument réparer ses erreurs. Insomniac a pourtant défendu ces traces olfactives bec et ongles, mais désormais, il faut admettre que les joueurs n’en veulent pas.

Aujourd’hui, la communauté commence à se rebeller contre ces AAA type Sony beaucoup trop dirigistes et sans autre ambition que d’en mettre plein les mirettes lors de cutscenes cinématographiques pendant lesquelles le joueur n’a quasiment plus rien à faire.

La formule marchait très bien autrefois, mais ne serait-il pas temps pour Sony d’enfin proposer quelque chose de neuf et de plus original ? La question est posée.

Source : Insomniac Games