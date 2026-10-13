Il recrée Word, Excel et Photoshop avec Claude, puis les offre sans abonnement à tout le monde

Un seul développeur a recréé Word, Excel, Photoshop ou encore PowerPoint en utilisant Claude. Et désormais, plusieurs de ces applications sont disponibles gratuitement sur un site. Tout cela grâce à l’IA d’Anthropic.

Brandon Thomas est un ingénieur logiciel étasunien qui a quinze ans d’expérience. Après avoir publié sept logiciels inspirés des suites Adobe comme Photoshop, son projet ArtCraft s’intéresse à Microsoft, Autodesk et aux outils audio avec douze applications dont le code est ouvert à tous.

Des logiciels payants reproduits avec Claude

This video was made in under an hour for < $5 with easy open source tools (not ComfyUI). Details to follow. pic.twitter.com/uKSXCaARVv — e/chelon (@echelon) January 20, 2026

C’est ce mois-ci que Brandon Thomas a publié PhotoCraft, FilmCraft ou encore LightCraft qui reproduisent Photoshop, Premiere Pro et Lightroom respectivement. Quelques jours plus tard, c’est au tour d’ArtCraft avec WordCraft, GridCraft et DeckCraft qui reproduisent Word, Excel et PowerPoint, le tout sans abonnement. Pour les amateurs de logiciels de studio audio, on trouve SoundCraft qui s’inspire de Pro Tools. On trouve CADCraft qui s’inspire d’AutoCAD.

Alors que les logiciels dont ces copies s’inspirent demandent des milliers d’ingénieurs, Brandon Thomas a tout fait seul avec l’aide de Claude. Le développeur explique qu’il utilise le modèle Claude Opus 5.5 pour écrire une grande partie du code sous sa direction.

Le développeur se justifie face aux critiques

Toutefois, Brandon Thomas n’a pas évité les critiques par rapport à ce code produit rapidement par IA, ce à quoi il a répondu : “Je sais très bien coder”. Selon lui, “les IA me permettent de travailler comme une entreprise”. Brandon Thomas, pour appuyer ses dires, revendique quinze ans d’expérience dans le logiciel et le langage Rust.

Les applications ne sont pas de simples maquettes puisqu’elles permettent d’ouvrir et d’enregistrer des fichiers, de suivre les modifications, etc. Par exemple, GridCraft prend en charge le format XLSX et plus de 500 fonctions de calcul. DeckCraft est capable de lire les fichiers PPTX et propose des transitions, des animations et un mode pour les présentations.

My guy, I can code



In college I was building laser games on skyscrapers and cloning the luciferase-luciferin system into plants via agrobacterium-mediated transfection



AI models enable me to work as an entire company. I'm doing 4x better than Google's revenue per employee https://t.co/HE3qk7paBm pic.twitter.com/sGCkdy92QM — e/chelon (@echelon) October 9, 2026

Ces logiciels sont disponibles sur Windows, macOS et Linux, mais aussi via navigateur à cette adresse. Attention toutefois parce qu’il ne faut pas attendre des logiciels au niveau de leurs aînés. Ils sont parfaits pour des tâches simples, mais lorsqu’il faut gérer beaucoup de fichiers, ça devient beaucoup plus compliqué.

On pense aussi à PhotoCraft et FilmCraft qui subissent des bugs, des lenteurs et ont certaines fonctionnalités importantes absentes selon les retours. Si tout est gratuit, ArtCraft propose toutefois des abonnements pour certaines fonctionnalités IA de création d’images et de vidéos. Mais pour les outils essentiels, inutile de passer à la caisse.

Brandon Thomas vante la rapidité du codage avec IA

Claude permet désormais à Brandon Thomas de lancer plusieurs chantiers en même temps en étant tout seul, sans grosse équipe. Le développeur veut aussi mettre fin aux logiciels par abonnement, car il est en colère après des frais de résiliation qu’il juge abusifs de la part d’Adobe lors d’une expérience personnelle. Microsoft est donc sa nouvelle cible.

Mais n’oublions pas la question juridique. Brandon Thomas explique qu’il code chaque logiciel de zéro via des documents publics et la manière dont il a constaté que les applications originales fonctionnent. Il précise bien que le code de Microsoft ou d’Adobe n’est pas copié. Mais cela n’écarte pas les risques de conflits juridiques face à des entreprises aux gros moyens juridiques.

Adobe et Microsoft n’ont pas réagi à l’heure actuelle à ces copies de leurs logiciels générés avec l’aide de Claude.