Le DLSS 5 n’est pas compatible avec ces jeux, pourtant les tests montrent des performances en hausse de 40 %

Si le DLSS 5 de Nvidia n’est officiellement disponible que dans NBA 2K27, des moddeurs l’ont déjà installé dans des jeux qui ne sont pourtant pas compatibles et on parle de hausses des performances de près de 40 %.

Des moddeurs ont installé le DLSS 5 dans des jeux non compatibles, avec jusqu’à 40 % de performances en plus sur une RTX 4060.

Cyberpunk 2077 passe de 108 à 150 fps en 4K avec path tracing, tandis que Resident Evil Requiem gagne environ 30 %.

Le DLSS 5 reste officiellement réservé aux RTX 50 pour l’instant, mais la communauté le fait déjà tourner sur certaines RTX 40, 30 et 20.

La présentation du DLSS 5 de Nvidia a fait couler beaucoup d’encre. La cause, c’est le traitement par IA qui lisse le visage des personnages et donne un rendu filtre Instagram, très peu naturel. Bref, les joueurs ont vite exprimé leur colère et certains studios les ont rejoints. Mais qu’importe, Nvidia a quand même lancé le nouveau modèle de son DLSS 5 avec la version 310.9.16.0 ce mois-ci.

Le DLSS 5 installé sur des jeux non compatibles montrent des hausses de performance

I Uploaded a new Video about the new DLSS 5 Model that got released by Nvidia.



The new model can be up to 90% Faster (The Witcher 3) compared to the older one, but the performance boost varies depending on the game tested.



Video link below!!https://t.co/aohckywbty pic.twitter.com/8dwSHMqIig — Gaming Optimized (@GamingOptimiz) October 16, 2026

Le nouveau modèle intégré au DLSS 5 en octobre modifie l’éclairage, les surfaces et certains détails de l’image. Le nouveau modèle est 24 % plus léger et sa consommation de mémoire vidéo baisse de 20 % en 4K. Nvidia explique que le calcul est deux fois plus rapide par rapport à la version précédente. Bref, le nouveau modèle du DLSS 5, tout juste lancé avec la version 310.9.16.0, pèse bien moins sur la carte graphique pour éviter d’impacter la puissance.

Si le DLSS 5 avec ce nouveau modèle est uniquement disponible dans NBA 2K27, des moddeurs ont extrait le fichier pour l’installer dans d’autres jeux non compatibles. Des tests sont depuis parus et comparent donc la version officielle sortie récemment avec l’ancien modèle.

Sur une RTX 4060, Forza Horizon 6 a le droit à 40 % de performances en plus. Pour Resident Evil Requiem, c’est 30 % de mieux. Cyberpunk 2077 montre un résultat proche avec une RTX 4080 Super. Le nouveau modèle du DLSS 5 permet de passer de 108 à 150 images par seconde en 4K avec path tracing. Le mode Performance est utilisé avec une génération d’images x4, soit une hausse de 39 %.

Le temps pour générer le rendu IA baisse aussi de 8,8 à 5,4 millisecondes. Le point commun entre tous ces jeux, c’est qu’ils ne sont pas encore officiellement compatibles avec le DLSS 5.

Nova versão oficial da DLL DLSS-NR V310.9.16.0, retirado do update do jogo NBA 2K27, ela traz as melhorias de performance que foram detalhadas pela NVIDIA para o Neural Rendering.https://t.co/ct7H28XBeI — Renan Maniero (@renan_maniero) October 16, 2026

Forza Horizon 6 n’a même annoncé aucune prise en charge officielle. Quant à Cyberpunk 2077, le jeu de CD Projekt repose sur une installation créée par la communauté. En revanche, Resident Evil Requiem figure bien dans les jeux compatibles, mais son intégration officielle du DLSS 5 n’est pas encore disponible.

Mais qu’importe, les joueurs n’ont pas à attendre le déploiement et installent déjà cette technologie sur les titres qui ne sont pas compatibles. Ce sont des outils de modding comme RenoDX et OptiScaler qui permettent cette manipulation, des logiciels qui ajoutent le nouveau modèle du DLSS 5 à des jeux qui n’ont pas l’intégration officielle.

Mais ce n’est pas tout puisque si le DLSS 5 est exclusif pour le moment aux RTX 50, la communauté utilise aussi ces outils pour l’intégrer aux RTX 40. Et justement, Nvidia prévoit une prise en charge des RTX 40, mais sans date officielle.

Mauvaise nouvelle, les RTX 20 et RTX 30 ne sont pas annoncées comme compatibles avec le DLSS 5. Mais vous vous en doutez, des versions modifiées de la technologie de Nvidia circulent déjà pour tourner sur certaines RTX 20 et certaines RTX 30.

Le DLSS 5 sera étendu à d’autres jeux prochainement

Malheureusement, ce portage non officiel ne marche pas sur tous les jeux. Par exemple, des testeurs l’ont fait tourner avec Red Dead Redemption, mais sa suite échoue à lancer le DLSS 5. La compatibilité dépend donc encore beaucoup du jeu et de l’outil utilisé.

D’autres jeux auront droit au DLSS 5 nativement dans quelques mois. En novembre prochain, Where Winds Meet aura le droit au nouveau modèle. Ce sera également le cas le mois prochain pour Hogwarts Legacy mais en revanche, la version ne modifiera que les décors et autres éclairages et ne touchera pas aux visages pour éviter le rendu filtre Instagram qui a tant agacé la communauté.