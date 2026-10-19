Nintendo a discrètement lancé une nouvelle Switch 2 en Europe, voici toutes ses nouveautés cachées

En catimini, Nintendo lance une nouvelle Switch 2 en Europe. Mais alors que propose cette nouvelle version de la console et pourquoi existe-t-elle chez nous ? On vous explique tout et comment repérer cette déclinaison dans le commerce.

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Nintendo lance en Europe une nouvelle Switch 2 surtout pensée pour être plus facile à réparer, avec une batterie désormais bien plus accessible.

Cette version ne gagne aucune puissance et conserve le même écran LCD. La batterie baisse très légèrement à 5 172 mAh et la console prend 14 grammes.

Cette révision répond aux futures règles européennes sur le remplacement des batteries. Elle se repère notamment avec le modèle BEE-001(-01) et le code « OSM ».

Si Nintendo propose une nouvelle Nintendo Switch 2 ici, c’est pour respecter les règles européennes : la console doit être plus simple à réparer. Alors la firme de Kyoto a revisité sa console pour atteindre les critères fixés par Bruxelles.

Nintendo lance une Switch 2 destinée à l’Europe

🚨 New Nintendo Switch 2 “V2”: revised battery design, SAME OLD SCREEN.



Confirmed by teardown at least in the unit we have.



The revised console does not guarantee the new Sharp-assembled display reported online. We’ll check more units and bundles. 🔍 #NintendoSwitch2 https://t.co/kFJhAeTZ93 pic.twitter.com/4hdpBlXTR5 — modyfikatorcasper (@Modyfikator89) October 18, 2026

On vous arrête de suite, cette nouvelle version de la Switch 2 destinée à l’Europe n’est pas plus puissante. Le plus gros changement, c’est au niveau de la batterie, qui est d’habitude collée et demande un démontage assez long pour être retirée.

Sur la nouvelle version de la Switch 2, Nintendo a repensé l’intérieur pour simplifier le remplacement de la batterie. Quand la coque arrière est retirée, la batterie est accessible de suite. Les rails des Joy-Con 2 ont aussi des vis visibles qui ne l’étaient pas sur le premier modèle.

La capacité de la batterie diminue très légèrement, avec 5 172 mAh pour cette nouvelle version contre 5 220 mAh précédemment. Vous l’aurez compris, la différence est inférieure à 1 % et ne changera pratiquement rien à l’autonomie quand vous jouerez à des jeux comme le remake de Zelda Ocarina of Time. La console portable est aussi plus lourde de 14 grammes selon les premiers démontages.

Comme expliqué précédemment, cette nouvelle version de la Switch 2 corrige l’un des gros défauts du premier modèle. Pour rappel, le site spécialisé iFixit lui a donné une note de 3 sur 10 en termes de réparabilité à cause de la batterie collée et plusieurs puces soudées directement à la carte mère.

Nintendo se conforme aux règles européennes avec cette version

Nintendo ne fait pas cela pour faire plaisir aux joueurs, mais d’abord pour répondre à une obligation européenne. En février 2027, de nouvelles règles imposeront que la batterie de plusieurs appareils puisse être remplacée par leur propriétaire avec des outils accessibles. La France fait partie des pays concernés par cette nouvelle version de la Switch 2.

La fiche technique est toujours la même avec une puce Nvidia et 12 Go de RAM. Nintendo a bien précisé que cette version européenne ne concerne que la batterie et pas les caractéristiques de la console. En gros, ce n’est pas une Switch 2 Pro ou quelconque évolution technique.

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Et pour cause, beaucoup attendent une nouvelle version de la Switch 2 comme une déclinaison OLED. L’été dernier, un écran LCD Sharp de 7,9 pouces de Switch 2 a été repéré chez des revendeurs chinois. Beaucoup de joueurs ont espéré une nouvelle dalle face à l’actuelle sous le feu de vives critiques.

Pour les joueurs, l’écran LCD actuel de la Switch 2 met trop de temps à changer de couleur, ce qui crée des traînées lors des mouvements rapides. La dalle LCD limite également le rendu HDR et les joueurs n’ont pas la possibilité de profiter de noirs profonds.

La nouvelle version européenne de la Switch 2 utilise donc encore l’écran Innolux du premier modèle, alors pas de changement à ce niveau et encore moins de dalle Sharp comme repérée cet été. Mais le fait que des pièces détachées aient été aperçues montre que Nintendo travaille a minima sur une déclinaison de la console portable avec une autre dalle, même si aucune communication officielle autour.

Pour repérer si votre Switch 2 est l’une des versions concernées par cette batterie plus facile à remplacer, il faut regarder le code imprimé au-dessus du code-barres sur l’emballage. Il commence par « OSM » et le numéro de modèle est BEE-001(-01). Et les vis des rails des Joy-Con 2 sont visibles.

Il peut être utile de jeter un œil pour repérer une Switch 2 européenne si vous lorgnez sur la console console puisque les anciens stocks sont toujours en circulation. Mieux vaut se tourner vers la version de la console portable qui permet un remplacement facile de la batterie.

Pour rappel, la Switch 2 est disponible à 499,99 euros depuis le mois de septembre suite à une augmentation de 30 euros. La faute à une crise des composants et un marché vidéoludique en crise. D’ailleurs, Nintendo n’est pas le seul à appliquer des hausses de tarifs plusieurs années après la sortie puisque Sony l’a fait avec la PS5 et idem pour Microsoft et sa Xbox Series.