iPad Air M4 : Amazon vous fait économiser 100 € sur la tablette Apple

Amazon a décidé de casser les prix sur les tablettes Apple. L’iPad Air avec puce M4 au format 13 pouces est disponible pour 919 €, au lieu de 1 019 €. Sachez aussi que la version 11 pouces est également en promotion.

Profitez de l’offre Amazon sur l’iPad Air (M4) 11 pouces à 729 €

Profitez de l’offre Amazon sur l’iPad Air (M4) 13 pouces à 919 €

Les tablettes Apple sont à l’honneur sur Amazon. Plusieurs modèles sont en promotion, dont l’excellent iPad Air avec puce M4. Cet appareil haut de gamme s’affiche au prix le plus bas sur la plateforme. Notons que les deux versions profitent d’une réduction, ce qui vous laisse l’embarras du choix. L’iPad avec une diagonale de 13 pouces est proposé à 919 €, au lieu de 1 019 €. Si vous souhaitez un produit plus compact ou simplement plus abordable, la tablette au format 11 pouces est disponible pour 729 €, au lieu de 819 €. Dans tous les cas, ces offres concernent les modèles avec 128 Go de stockage et plusieurs coloris sont concernés. Pour rappel, les membres Amazon Prime peuvent profiter de la livraison gratuite et accélérée.

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L’iPad Air (M4) à prix cassé sur Amazon

Avant toute chose, précisons que la seule différence entre les deux tablettes Apple en promotion se situe au niveau du format. Pour le reste, les iPad Air avec puce M4 partagent tous la même fiche technique. Quoi qu’il en soit, que vous choisissiez la version 13 ou 11 pouces, vous allez profiter d’une dalle Liquid Retina (LCD). Comme toujours, nous aurions préféré la technologie Amoled, mais la qualité d’affichage est au rendez-vous.

L’écran est parfaitement bien calibré et il ne manque pas de luminosité. Sous le capot, nous retrouvons donc la puissante puce M4 (CPU 8 coeurs et GPU 9 coeurs). Les performances sont simplement excellentes. L’appareil est adapté à tous les types d’utilisation, la navigation est fluide et la chauffe est très bien maîtrisée. De plus, vous allez pouvoir accéder à plusieurs fonctions en lien avec l’IA grâce à Apple Intelligence.

Ensuite, notons que l’iPad Air possède encore un Touch ID, mais que la connectivité est bien en USB-C. La tablette Apple est aussi compatible avec le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6. Pour la partie photo, on trouve des capteurs de 12 Mpx à l’avant et à l’arrière. La photographie n’est clairement pas le point fort du produit, mais la qualité de l’objectif selfie reste suffisante pour des visioconférences de bonne qualité. Dernièrement, la firme de Cupertino annonce une autonomie de 10 heures en navigation web.

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