Face à des ventes qui s’écroulent, Volkswagen change de stratégie avec un ID. Buzz 100 % autonome alimenté par Nvidia

Volkswagen fait face à une situation très compliquée avec des ventes en baisse, notamment en Chine, et des menaces de suppression d’emplois. Le constructeur automobile allemand décide donc de se lancer sur un nouveau marché avec son ID. Buzz AD, un van 100 % autonome qui fait office de robot-taxi. C’est à Berlin que l’entreprise a présenté ce véhicule équipé de la plateforme Hyperion de Nvidia.

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Volkswagen dévoile l’ID. Buzz AD, un van électrique autonome de niveau 4 destiné aux futurs services de robot-taxis.

Le véhicule repose sur la plateforme Hyperion 10 de Nvidia, conçue pour gérer le calcul, les capteurs et les logiciels de conduite autonome.

MOIA teste déjà l’ID. Buzz AD avec des passagers en Floride, tandis que Volkswagen prépare aussi une flotte de plus de 100 véhicules à Los Angeles.

C’est donc en Allemagne que Volkswagen a levé le voile sur une version de l’ID. Buzz AD pensée pour la conduite autonome et donc sans conducteur. Nvidia s’occupe d’Hyperion, une base informatique qui permet au véhicule de conduire en toute autonomie tout en gérant la route, les obstacles et les autres usagers.

Volkswagen lance son van électrique 100 % autonome

Volkswagen ne fait donc pas le choix d’une ID.3, ID.4 ou d’une Golf pour proposer l’autonomie de niveau 4. L’ID. Buzz AD est un grand véhicule électrique pensé pour transporter plusieurs passagers avec beaucoup d’espace de rangement. Le constructeur allemand mise donc sur ce van électrique pour ses futurs robot-taxis.

Nvidia Hyperion 10 est une plateforme qui regroupe le calcul, les capteurs et le logiciel de base pour la conduite autonome entre le niveau 2 et le niveau 4. Il s’agit donc d’une base que les constructeurs adaptent à leur véhicule, qui permet de gérer l’aide à la conduite mais aussi l’autonomie à 100 %.

Volkswagen compte donc utiliser cette base avec plusieurs logiciels de conduite autonome pour éviter de refaire toute l’électronique à chaque partenaire. Et pour cause, l’entreprise allemande teste plusieurs autres pistes.

Ce mois-ci, la presse allemande nous a appris que Wayve a remporté une comparaison en interne face à Nvidia et d’autres entreprises pour les futures aides à la conduite des voitures de Volkswagen. Les voitures conduites par les particuliers suivent donc une autre voie logicielle pendant que l’ID. Buzz AD passe à l’autonomie de niveau 4.

L’entreprise allemande a lancé des tests aux États-Unis

MOIA, filiale de Volkswagen spécialisée dans la mobilité autonome, travaille depuis plusieurs années sur une version 100 % autonome du van électrique. C’est le mois dernier que MOIA a lancé ses premiers trajets avec des passagers à Lake Nona, en Floride, avec l’opérateur Beep.

Désormais, aux États-Unis, on trouve des ID. Buzz AD qui circulent sur trois itinéraires précis et transportent les voyageurs qui réservent le VTC depuis une application. Comme Tesla lors de ses essais, un opérateur humain se trouve à bord pour reprendre le volant en cas de problème.

Mais le résultat est là, Volkswagen teste désormais sa conduite autonome sur de véritables routes et a quitté le circuit fermé. On parle d’un van électrique autonome qui roule déjà au milieu du trafic avec de vrais passagers.

Une phase de validation à Los Angeles fut aussi lancée par Volkswagen avec une flotte de tests qui vise plus de 100 ID. Buzz AD. MOIA veut proposer une offre qui regroupe le véhicule, le logiciel, la gestion de flotte et les outils pour les opérateurs.

Un technologie coûteuse pour Volkswagen

L’autonomie est très coûteuse à développer. Volkswagen a cherché des investisseurs pour MOIA pour des dépenses en milliards d’euros. Le choix de l’ID. Buzz a de quoi surprendre puisque la version destinée aux particuliers est considérée comme trop coûteuse et les ventes sont décevantes aux États-Unis.

Mais qu’importe, l’entreprise allemande cherche désormais à “recycler” son van électrique pour ce transport autonome de plusieurs passagers d’un coup. Le véhicule exposé à Berlin mise donc sur Hyperion de Nvidia pour être compatible avec plusieurs logiciels de conduite autonome depuis une même base matérielle.