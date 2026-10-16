AirPods Pro 3 : Amazon vous fait économiser 40 € sur les écouteurs Apple

Les meilleurs écouteurs d’Apple sont à prix cassé sur Amazon. Vous pouvez obtenir les AirPods Pro 3 pour 209 €, au lieu de 249 €. Une bonne affaire si vous êtes à la recherche d’une paire premium pour accompagner votre iPhone.

Cliquez ici pour profiter du bon plan Amazon

Sur le marché actuel, les AirPods Pro 3 se positionnent comme les meilleurs écouteurs sans fil d’Apple. Ils sont confortables, donnent accès à la réduction de bruit active et ils offrent une très bonne qualité audio. Quoi qu’il en soit, ce modèle premium est en promotion sur Amazon. Alors que la paire est toujours affichée à 249 € sur la boutique officielle, vous pouvez l’acheter pour 209 € sur la plateforme. Rappelons tout de même que pour profiter pleinement de cet accessoire, il faut posséder un appareil Apple (iPhone, Mac, iPad, etc.). Si vous disposez d’un produit sous Android, mieux vaut passer votre chemin. Dernièrement, les abonnés Amazon Prime peuvent profiter de la livraison gratuite et accélérée.

À lire aussi : notre comparatif AirPods Pro 3 vs AirPods Pro 2

Les AirPods Pro 3 en promo sur Amazon

Comme dit précédemment, les AirPods Pro 3 sont simplement les meilleurs écouteurs sans fil jamais commercialisés par Apple. Ils reprennent les qualités de la génération précédente tout en apportant de nombreuses améliorations. Tout d’abord, nous sommes bien évidemment en présence d’écouteurs à réduction de bruit active (ANC). Cette dernière a été améliorée et l’isolation est excellente.

Même dans les environnements les plus bruyants, vous allez vous retrouver dans une petite bulle de calme. D’ailleurs, ils disposent d’un format intra-auriculaire qui garantit une bonne isolation passive. De même, ils tiennent bien aux oreilles et vous pouvez donc les utiliser pendant vos séances de sport. Notons qu’avec les AirPods Pro 3, il est possible de gérer le volume directement depuis la tige.

Une option, hélas, souvent absente des autres accessoires de la marque. La qualité audio n’est évidemment pas en reste. Le son est puissant, précis et équilibré. Pour faire simple, la paire saura satisfaire les audiophiles les plus exigeants. On profite aussi de différentes options comme l’audio spatial et même d’un capteur de fréquence cardiaque. Dernièrement, l’autonomie atteint huit heures avec un cycle de charge.

À lire aussi : les meilleurs écouteurs Apple du moment