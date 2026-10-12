Des pirates font monter les frigos de supermarchés Intermarché, E.Leclerc et Super U à 50 °C, les dégâts sont énormes

C’est une cyberattaque qui a frappé les supermarchés français avec d’énormes dégâts. Le lundi 12 octobre 2026, des pirates ont pris le contrôle des logiciels qui gèrent le froid dans les magasins Intermarché, Coopérative U et Leclerc. On parle de frigos qui sont montés jusqu’à 50 degrés, avec des stocks entiers de produits frais et surgelés qui ont terminé à la benne.

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BFMTV révèle la cyberattaque en exclusivité et explique qu’elle vise les logiciels de régulation frigorifique de Danfoss, dont les pirates auraient détourné la fonctionnalité de dégivrage. D’habitude, elle est utilisée pour faire fondre le givre sur les équipements et ne tourne que quelques heures par jour. Cette nuit, certains appareils auraient reçu une consigne de dégivrage en continu avec une consigne fixée à 50 degrés.

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Les enseignes de la grande distribution française touchées par un piratage

Le résultat fut brutal pour les magasins touchés très tôt dans la nuit. À l’ouverture, des employés ont trouvé des congélateurs et des vitrines réfrigérées beaucoup trop chauds. Une source parle même de “vague de chaleur” à l’ouverture des équipements. Les produits qui furent trop longtemps exposés à cette chaleur ont été jetés par sécurité.

Intermarché serait l’enseigne la plus touchée puisque BFMTV évoque environ 150 magasins concernés. Le Parisien confirme ce chiffre et précise qu’au moins une cinquantaine de magasins Coopérative U sont aussi concernés, tout comme des magasins Leclerc, Metro et d’autres commerçants indépendants, comme des boucheries, lorsqu’ils sont équipés des solutions Danfoss.

À Haguenau, un Intermarché aurait perdu tout son stock de surgelés pour environ 50 000 euros. À Wasselonne, ce serait 220 000 euros de produits frais et surgelés. Sur juste deux magasins, la perte serait donc de 270 000 euros. À l’échelle nationale, on parle de plusieurs millions d’euros de dégâts.

Dans un message interne d’Intermarché, on peut lire que « plusieurs points de vente semblent impactés par une perte de leurs produits surgelés ». Le réseau demande donc à ses équipes de traiter les commandes exceptionnelles des magasins touchés en priorité pour accélérer le réassort.

Un logiciel pointé du doigt derrière cette attaque

Dominique Schelcher, président de Coopérative U, confirme l’attaque qu’il juge « inacceptable. » Depuis, des cellules de crise ont été lancées avec les spécialistes du froid et une réunion de crise a eu lieu à 11 heures entre Danfoss et plusieurs prestataires pour rétablir les installations.

À noter qu’il s’agirait d’anciennes versions du logiciel Danfoss antérieures à la version 4 qui seraient visées. Et pour cause, les versions 4.0 et au-delà de la gamme AK-SM 800A de l’entreprise renforcent la sécurité, notamment pour les connexions à distance.

Il ne s’agit pas d’un phénomène nouveau pour Danfoss. En 2022, l’entreprise a recensé 16 supermarchés piratés en Russie et 40 en Israël sur des équipements AK-SM 800. Danfoss précise que les magasins israéliens concernés n’avaient pas la bonne protection par pare-feu ou VPN. En 2023, la société a aussi découvert trois failles sur son AK-SM 800A, dont une critique permettant d’exécuter des commandes à distance. Les failles furent depuis comblées.

Mais ça ne s’arrête pas là, puisqu’en 2025, de nouvelles failles ont touché la gamme AK-SM 8xxA. L’une permettait de contourner une partie de l’authentification et l’autre permettait un contrôle à distance après connexion. Idem, Danfoss a publié des correctifs.

Personne n’a encore revendiqué l’attaque

Pour le moment, aucune revendication n’a été faite de la part des pirates. Désormais, les cyberattaques touchent directement la chaîne du froid et, en conséquence, des magasins détruisent d’énormes quantités de nourriture. Les rayons resteront donc vides pendant quelque temps avec des réassorts exceptionnels et une facture qui pourrait très vite grimper si le nombre de magasins touchés augmente.