Les données de millions de propriétaires de chiens et de chat ont été piratées, trois fuites secouent la France

Des millions de propriétaires de chiens et de chats sont concernés par trois énormes fuites de données en France. Plus exactement, c’est l’I-CAD, la Centrale Canine et le LOOF qui ont été visés. C’est le pirate ChimeraZ qui revendique ces trois piratages.

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Trois fuites de données revendiquées par le pirate ChimeraZ visent l’I-CAD, la Centrale Canine et le LOOF, avec potentiellement des millions de propriétaires concernés.

Les données volées mêlent informations sur les animaux et coordonnées personnelles, ce qui peut rendre les tentatives de phishing beaucoup plus crédibles.

Le LOOF est pour l’instant le seul organisme à confirmer officiellement le vol de données, tandis que les revendications concernant l’I-CAD et la Centrale Canine restent à confirmer.

Pour le moment, il n’y a que le LOOF qui confirme le vol des données. Et le site spécialisé FrenchBreaches a examiné des échantillons postés sur un forum cybercriminel. En tout, trois affaires avec toujours le même pirate derrière ces fuites qui touchent les propriétaires d’animaux de compagnie.

L’I-CAD a été touchée par une fuite de données

🔴 Fuite de données revendiquée au LOOF, organisme des pedigrees de chats ! Un pirate affirme détenir 654 000 enregistrements et 90 556 documents (48 Go) : noms, adresses, téléphones, pedigrees, tests ADN et données d’éleveurs potentiellement exposés. https://t.co/rQDQQoffVH — FrenchBreaches (@Frenchbreaches) October 20, 2026

Le pirate parle des informations de 2,9 millions de propriétaires d’animaux de compagnie mais aussi de celles de 50 000 vétérinaires dérobées à l’I-CAD. Pour les données dérobées, on trouve :

Noms

Numéros de puce

Identité des animaux

Date de naissance

Sexe

Stérilisation

Statut des fiches

Les données ont donc un lien direct avec l’animal d’un propriétaire. Il est donc possible pour les pirates de mener des attaques de phishing bien plus précises lorsqu’ils ont des informations aussi privées à propos de votre chien ou de votre chat.

Un mail piégé avec le véritable nom de votre animal et son numéro de puce peut facilement duper. Il est alors possible pour les pirates d’imiter un vétérinaire, une plateforme d’identification ou une quelconque autorité pour vous diriger vers un site piégé et vous faire entrer vos informations bancaires.

La Centrale Canin également concernée par l’attaque

En plus de l’I-CAD, il y a aussi eu le piratage de la Centrale Canine. Il s’agit d’une structure qui gère le Livre des origines français, le registre des chiens de race. Le pirate parle de 1,4 million de personnes concernées. Pour les données dérobées, les extraits montrent :

Nom des chiens

Race

Date de naissance

Numéro d’identification

Données sur les éleveurs

Adresses e-mail.

En plus des particuliers, ce sont donc les professionnels du secteur canin qui sont exposés à des tentatives de fraude bien plus crédibles.

Le LOOF, victime confirmée de ce piratage

Pour le LOOF, en charge des pédigrées des chats de race en France, l’organisme confirme qu’une cyberattaque a bien eu lieu avec un vol de données. Des services ont depuis été suspendus et l’origine de l’attaque a été identifiée.

ChimeraZ parle de 654 000 lignes de données et 90 556 documents dérobés pour 48 Go après décompression. Pour les données dérobées au LOOF, on trouverait :

Fiches de chatons

Fiches de portées

Comptes

Profils

77 933 pédigrées

Tests ADN

Certificats et déclarations de naissance

Si ces données concernent les animaux, il y a également des données à propos des propriétaires qui circulent avec les noms, les adresses postales, les adresses e-mail, les numéros de contact et parfois des numéros SIRET.

Le volume est donc énorme puisque l’on parle de possiblement des millions de propriétaires de chiens et de chats concernés par ces trois fuites de données menées par le même pirate appelé ChimeraZ.

En revanche, pour le LOOF, précisons que les 654 000 lignes de données ne correspondent pas au même nombre de personnes. Il est tout à fait possible et même fort probable qu’une même personne apparaisse dans plusieurs dossiers.

Des propriétaires qui pourraient être visés par des tentatives de fraude

Rappelons que l’I-CAD a déjà vécu une situation similaire il y a pile un an. En septembre 2025, une faille a permis à des pirates d’interroger de manière automatisée certains enregistrements. Puis très récemment, en août dernier, l’organisme a alerté ses usagers après des tentatives de phishing qui reprenaient certaines informations personnelles.

L’I-CAD centralise le fichier national d’identification des chiens, chats et furets avec plus de 46 millions d’animaux, autant dire une mine d’or pour les pirates. Il leur suffit alors de croiser les données à propos des propriétaires et celles de leurs animaux pour créer des messages de fraude crédibles.

Par exemple, une fausse demande de paiement pour un pédigrée, une mise à jour de puce ou un dossier vétérinaire à remplir avec toujours l’appât du gain en tête. Pour le moment, le LOOF est le seul des trois organismes concernés à confirmer cette attaque.

Source : FrenchBreaches