Des données sur les compteurs Linky installés chez les Français se retrouvent en vente après un piratage

C’est d’un énorme piratage dont on parle pour les compteurs Linky mais aussi la fibre internet et les box. Sur un forum cybercriminel, un pirate dévoile qu’il aurait entre les mains 34 Go de données de Solutions30, une entreprise qui intervient chez les particuliers pour installer ou réparer ces équipements. On parle de plus de 10,3 millions de fiches proposées à la vente.

© Image IA d’illustration générée avec ChatGPT / BuzzArena

Un pirate appelé Syrv4x a publié son annonce sur un forum cybercriminel où il explique avoir entre les mains 10 376 950 enregistrements de Solutions30 pour une taille de 34 Go. Bref, des données très sensibles seraient désormais entre les mains des pirates, si Syrv4x dit vrai à propos de l’ampleur de cette fuite.

Quelles sont les données qui auraient été volées à Solutions30 ?

Entre les compteurs Linky, la fibre internet et les box, autant d’éléments sensibles récupérés chez les Français. Pour les données piratées, on trouverait :

Noms

Prénoms

Adresses postales

Villes

Numéros de ligne fixe

Numéros de ligne mobile

Adresses mails

Informations sur les abonnements et les équipements installés

Solutions30 n’est pas une petite entreprise, il s’agit d’une société qui effectue des installations, des dépannages et des opérations de maintenance dans les télécommunications et l’énergie. Parmi ses partenaires, on trouve Enedis mais aussi Orange ou encore Bouygues Telecom. Les techniciens interviennent sur la fibre optique, les box internet, les compteurs Linky, les bornes de recharge pour voitures électriques.

Mais ce n’est pas tout puisque le pirate nous explique que près de 982 000 adresses mail seraient uniques, tout comme 6,8 millions de numéros de téléphone. Mais il faut toutefois préciser que 10,3 millions de fiches veut aussi dire qu’une même personne peut apparaître plusieurs fois après diverses interventions. Bref, il ne faut pas penser qu’il y a 10,3 millions de Français précisément impactés.

Syrv4x aurait exploité une faille de type IDOR qui permet d’accéder à des fiches sans autorisation, pour faire simple. Ensuite, auraient été extraites les données en un à deux jours de travail. C’est le 12 octobre 2026 que son intrusion est détectée.

Bien évidemment, le plus gros risque, ce sont les arnaques. Il suffit qu’un pirate ait toutes vos informations privées pour ensuite vous envoyer un message piégé bien plus crédible. Mais une personne mal intentionnée peut aussi se rendre à votre domicile en se faisant passer pour un technicien en charge d’une intervention sur la fibre, une box ou un compteur Linky.

De possibles risques d’arnaques

Les arnaques sont multiples. Quand les escrocs ont entre leurs mains des informations sensibles comme votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et l’équipement installé chez vous. Le but pour les pirates est donc de connaître beaucoup de choses sur vous pour que le message piégé soit crédible et ensuite vous faire cliquer sur un lien piégé.

Beaucoup de pirates croisent aussi les données de plusieurs piratages pour toucher encore plus juste. Très souvent, les pirates prétextent une opération urgente, une somme à récupérer, voire à payer pour pousser les victimes à l’inattention.

Bien évidemment, on parle ici d’une intrusion possible chez Solutions30. Il apparaît évident qu’Orange, Bouygues Telecom ou encore Enedis ne sont pas eux-mêmes touchés par des piratages mais que le pirate a attaqué un prestataire externe pour s’infiltrer plus facilement. Notons que FrenchBreaches n’a pas confirmé l’ensemble des données possiblement extraites chez Solutions30.